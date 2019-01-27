Son Dakika Haberleri: Muğla'da Nişanlı Çiftin Selde Ölmesi

Muğla'da Nişanlı Çiftin Selde Ölmesi

44 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nişanlısıyla içinde bulundukları aracın sele kapılması sonucu yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in cenazesi defnedildi.

Muğla'da Nişanlı Çiftin Selde Ölmesi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nişanlısıyla içinde bulundukları aracın sele kapılması sonucu yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in cenazesi defnedildi.

Bencik'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındıktan sonra Milas ilçesi İçme Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada tabutun üzerine Bencik'in 2 ay önce yapılan nişan töreninde giydiği beyaz gömleği ve ceketi ile Türk bayrağı konuldu, dua edildi.

Törene, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, AK Parti Milas Başkanı Fahri Acar, CHP Milas Başkanı İlgin Göktepe, MHP Milas Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.


Bencik'in cenazesi, namazın ardından İçme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Şenol Bencik'in, 2007'de diğer oğlu Hüseyin Bencik'i trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Mumcular Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bencik ve nişanlısı öğretmen Billur Atik'in bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde derenin taşkın sularına kapılmıştı. Sele kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmişti. Bencik'in cenazesi, 7 saatlik çalışmanın ardından olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Adli Tıp, Bodrum, Bencik, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yaşındaki Kız Çocuğu, Annesi ile Sevgilisinin, Babasını Öldürdüğü Anları Anlattı İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan Partisine Sert CHP Uyarısı: Aday Olacak Başka Kapı Buluruz

Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:07:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Nişanlı Çiftin Selde Ölmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]