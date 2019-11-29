Muğla'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiası
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Ankara'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:06 Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Ankara'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.
D.A.V. sahte kimlikle 8 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan T.B. Ankara'da yakalandı.
İşlemlerinin ardından Fethiye'ye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Fethiye Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
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