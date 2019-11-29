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Muğla'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiası

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Ankara'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.

Muğla'da

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Ankara'da sahte kimlikle yakalanan kişi tutuklandı.

D.A.V. sahte kimlikle 8 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan T.B. Ankara'da yakalandı.

İşlemlerinin ardından Fethiye'ye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Fethiye Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Fethiye, Ankara, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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