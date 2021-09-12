Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırın bariyerlere, otomobilin tırın dorsesinden yola saçılan odunlara çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İzzet Özdemir yönetimindeki 35 HY 507 plakalı odun yüklü tır, Sarıyer Mahallesi D-330 kara yolunda bariyerlere çarparak devrildi. Tırın dorsesinden yola saçılan odunlar nedeniyle Mustafa Berker'in kullandığı 34 SG 7468 plakalı otomobil kaza yaptı.
Kazada sürücüler ile devrilen otomobildeki Talha Berk ve Hilal Yılmaz yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçların ve yola savrulan odunların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da odun yüklü tır ile otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika