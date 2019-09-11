Son Dakika Haberleri: Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı
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Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.


Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, Muğla- Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde Cumhur Karataş'ın kullandığı 48 EG 985 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.

Fethiye, Dalaman, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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