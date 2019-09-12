Muğla'da öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazayla ilgili adliyeye sevk edilen sürücüler tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:35 Kaynak: AA
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazayla ilgili adliyeye sevk edilen sürücüler tutuklandı.
Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs ile Cumhur Karataş'ın kullandığı 48 EG 985 plakalı kamyonun Muğla- Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde çarpışması sonucu 1 öğrencinin öldüğü, 12 öğrenci ve sürücülerin yaralandığı kazanın ardından hastanede tedavileri tamamlanan Akkaya ve Karataş adliyeye sevk edildi.
Akkaya ve Karataş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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