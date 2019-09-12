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Muğla'da öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması

1 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazayla ilgili adliyeye sevk edilen sürücüler tutuklandı.

Muğla'da öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazayla ilgili adliyeye sevk edilen sürücüler tutuklandı.

Şeref Akkaya idaresindeki 48 S 5561 plakalı öğrenci taşıyan minibüs ile Cumhur Karataş'ın kullandığı 48 EG 985 plakalı kamyonun Muğla- Fethiye kara yolu Atakent mevkisinde çarpışması sonucu 1 öğrencinin öldüğü, 12 öğrenci ve sürücülerin yaralandığı kazanın ardından hastanede tedavileri tamamlanan Akkaya ve Karataş adliyeye sevk edildi.

Akkaya ve Karataş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dalaman, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:35 Kaynak: AA
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