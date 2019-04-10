Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 4 öğrenci yaralandı.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 4 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:25 Kaynak: DHA
Kaza, saat 12.30 sıralarında Madenler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Süleyman Kulaksız yönetimindeki 48 S 0029 plakalı öğrenci servisi, İzzet Başar yönetimindeki 48 S 5267 plakalı öğrenci servisine sol yan tarafından çarptı. Her iki servis aracındaki ilkokul öğrencileri Mustafa Kemal Fırat, Elif Göksal, Jasmin Azra Fırat ve Selin Şahin yaralandı.
Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Muğla
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