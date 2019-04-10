Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı

MUĞLA'nın Yatağan
ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Madenler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Süleyman Kulaksız yönetimindeki 48 S 0029 plakalı öğrenci servisi, İzzet Başar yönetimindeki 48 S 5267 plakalı öğrenci servisine sol yan tarafından çarptı. Her iki servis aracındaki ilkokul öğrencileri Mustafa Kemal Fırat
, Elif Göksal, Jasmin Azra Fırat ve Selin Şahin yaralandı.
Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Muğla