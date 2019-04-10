Son Dakika Haberleri: Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı

Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı

31 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 4 öğrenci yaralandı.

Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 4 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Madenler Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Süleyman Kulaksız yönetimindeki 48 S 0029 plakalı öğrenci servisi, İzzet Başar yönetimindeki 48 S 5267 plakalı öğrenci servisine sol yan tarafından çarptı. Her iki servis aracındaki ilkokul öğrencileri Mustafa Kemal Fırat, Elif Göksal, Jasmin Azra Fırat ve Selin Şahin yaralandı.

Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: DHA
Yatağan, Muğla, Güncel
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