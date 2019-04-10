Son Dakika Haberleri: Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı

Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı

4 dakika önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


İzzet Başar'ın kullandığı 48 S 5267 plakalı öğrenci servisi, Madenler Mahallesi'nde, Süleyman Kulaksız yönetimindeki 48 S 0029 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada, araçlardaki öğrencilerden Selin Şahin, Mustafa Kemal Fırat, Jasmin Azra Fırat ve Elif Köksal yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Fırat, Yatağan, Muğla, Güncel
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