Muğla'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 4 Yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.





İzzet Başar'ın kullandığı 48 S 5267 plakalı öğrenci servisi, Madenler Mahallesi'nde, Süleyman Kulaksız yönetimindeki 48 S 0029 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.



Kazada, araçlardaki öğrencilerden Selin Şahin, Mustafa Kemal Fırat, Jasmin Azra Fırat ve Elif Köksal yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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