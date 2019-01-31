Muğla'da Öğrenci Yurdunda Yangın
51 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir yurtta çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir yurtta çıkan yangın söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi'nde erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı 5 katlı yurtta yangın çıktı. Yangını fark eden yurt yetkilileri, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yurtta bulunan beş öğrenciyi tahliye etti.
Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin, elektrik arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduğu yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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