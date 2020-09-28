Muğla'da öğrenciler için bilgisayar derslikleri oluşturuldu - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim almakta sıkıntı yaşayan öğrenciler için bilgisayar derslikleri oluşturdu.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hazırlanan bilgisayar dersliklerinden çocuklar ücretsiz faydalanabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle milyonlarca öğrencinin okullarından uzakta evlerinde eğitim aldığını hatırlattı.

Başkan Gürün, " Bilgisayar, internet gibi ihtiyaçların fazlasıyla hissedildiği günlerden geçiyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için bilgisayar, tablet desteği kampanyası başlattık. Bunun yanında çocuklarımızın uzaktan eğitim ve canlı dersleri için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'mizde derslikler hazırladık." diye konuştu.

Merkezde hazırlanan bilgisayar dersliklerinde ekipler tarafından her türlü hijyen, salgın ve sosyal mesafe tedbirleri alındığı belirtildi.