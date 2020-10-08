Son dakika... Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar - Son Dakika

Son dakika... Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar

08.10.2020 15:07

Son dakika 3. sayfa haberine göre Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar Seydikemer'de EBA'ya bağlanamayan öğrenciler, dağlık alandan derse giriyor Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı platformundan canlı yayınlanan dersleri, dağda şebekenin çektiği noktada...

Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar

Seydikemer'de EBA'ya bağlanamayan öğrenciler, dağlık alandan derse giriyor

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı platformundan canlı yayınlanan dersleri, dağda şebekenin çektiği noktada takip edebilen öğrenciler, internet sorunun giderilmesini bekliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Dodurga Mahallesi'nde yaşayanlar öğrenciler, altyapı sorunu ve GSM şebekelerinin çekmemesi nedeniyle evlerinden EBA'ya bağlanmakta güçlük yaşıyor.

Öğrencilerin velileri ve Mahalle Muhtarı Rasih Mete'nin aracıyla internetin çektiği dağlık alana ulaşan öğrenciler, yaşadıkları sorunun giderilmesini istiyor.

Muhtar Rasih Mete, mahallenin birçok noktasında telefon çekmediğini, uzaktan eğitim olduğu için şu anda öğrencilerin büyük sorun yaşadığını söyledi.

GSM şirketlerini çözüm için defalarca aramasına rağmen sorunun giderilmediğini ifade eden Mete, "İnternetin çektiği bazı noktalara çocuklar geliyor. Arabası olanlar kendi geliyor. Olamayanalar da yaya gelip sıcakta zeytin ağaçlarının gölgelerinde ders yapmak için mücadele ediyorlar. Çoğu zaman geldikleri noktada da internet çekmiyor. Yarısının interneti, yarının telefonu yok. Çocuklarımızın derslerinden geri kalmamaları için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Gölbent Ramazan Patat Orta Okulu 7. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Betül Baran, mahallede internet çekmediği için internetin çektiği alanlara ders yapmak için geldiklerini dile getirdi.

İnternete bağlandıkları alanlarda da zaman zaman sorun yaşadıklarını kaydeden Baran, "Zor anlar yaşıyoruz. Yetkililerden yaşadığımız soruna çare bekliyoruz" dedi.

Öğrenci Burak Gökmen köydeki iletişim sorunu nedeniyle canlı derse bağlanmak için dağlık alana geldiklerini söyledi.

Ailesinin eve internet bağlatmak istediğini, gelen yetkililerin de "Kutu bozuk" deyip bağlamadan döndüklerini anlatan Gökmen, "Bize kimse yardımcı olmuyor. Telefon ve tabletimiz olmasına rağmen internetimiz olmadığı için canlı derslere katılamıyoruz. Derslerden geri kalıyoruz" diye konuştu.

Son dakika... Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar
Son dakika... Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar
Son dakika... Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar
Son dakika... Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar

Eğitim Bilişim Ağı, Seydikemer, İnternet, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar - Son Dakika

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