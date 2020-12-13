Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle kitap okudu - Son Dakika

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, "Muğla Evde Kal Kitap Oku" kampanyası kapsamında, aileler çocuklarıyla birlikte kitap okudu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı kampanyada, sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonları öğrenciler velileriyle kitap okuma imkanı buldu.
Öğrenci ve velilerin fotoğrafları İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Twitter hesabından #Muğlaevdekalkitapoku etiketiyle paylaşıldı. Fotoğraflar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Ailelerin, evde çocuklarıyla verimli zaman geçirmesini sağlamanın yanında, velilere ve öğrencilere kitap okuma sevgisini, alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan projenin, kitap okumayı bireyin hayatının her döneminde kalıcı kılmayı hedeflediği belirtildi.
- Kaynak: AA
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