Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle spor yaptı - Son Dakika

Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle spor yaptı

20.12.2020 18:17
Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle spor yaptı, System.String[]

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, "Evde Kal, Spor Yap, Zinde Kal" kampanyası kapsamında, aileler çocuklarıyla spor yaptı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, " Evde Kal, Spor Yap, Zinde Kal" kampanyası kapsamında, aileler çocuklarıyla spor yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrenci ve velilere "Bu hafta sonu da evde kalıyoruz, ailece kitap okuyor, spor yapıyor ve hareketsiz kalmıyoruz" çağrısında bulunuldu.

Çağrıya kulak veren öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle birlikte spor yapma imkanı buldu.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği birbirinden farklı spor aktiviteleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

#Muglaevdekalsporyap etiketiyle paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, sokağa çıkma kısıtlamasında müdürlükçe planlanan etkinliklere ailelerin katılımından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çocukların evde aileleriyle birlikte kaliteli ve verimli zaman geçirmesine katkı sunmak amacıyla başlattıkları proje ve çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirten Töre, "Çocuklarımız sokağa çıkma kısıtlamasında, hem aileleriyle birlikte kitap okuyor hem spor yapıyor hem de eğleniyorlar. Zihinlerini ve bedenlerini zinde tutuyorlar. Bilinçli velilerimiz sayesinde, öğrencilerimizin evde kaldıkları bu süreci en güzel şekilde değerlendiklerini görmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Töre, #Muğlaevdekalkitapoku hashtagiyle yapılan paylaşımların da devam ettiğini hatırlattı.

Evde Kal, Kitap, Milli, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle spor yaptı - Son Dakika


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