Muğla'da öğrenciler, turizm sektörü temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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Muğla'da öğrenciler, turizm sektörü temsilcileriyle buluştu

01.03.2022 13:49
Muğla'da öğrenciler, turizm sektörü temsilcileriyle buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "5. Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında turizm öğrenimi gören üniversite öğrencileri sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "5. Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında turizm öğrenimi gören üniversite öğrencileri sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik, Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri ile Fethiye ve çevre ilçelerden gelen 44 turistik işletme sahibini bir araya getirdi.

Burada konuşan, Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık, etkinliği geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Etkinliğin ilk gününde İş-Kur tarafından öğrencilere özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verildiği anlatan Saltık, "Konaklama, seyahat ve yiyecek içecek işletmelerinden oluşan 44 ayrı firmanın katılımıyla fuar havasında bir etkinlik yapılıyor. İstihdam fuarı ortamı oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerle sektör temsilciler, Üniversiteyle turizm işletmelerinin işbirliğini sağlamaya yönelik bir etkinlik yapmaya çalıştık." dedi.

Etkinliğe katılan Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, pandemi nedeniyle turizm sektörünün büyük bir elaman kaybı yaşadığını dile getirdi.

Turizm sektörünün yeniden güç kazandığı bu dönemde daha çok elemana ihtiyaç olduğunu ifade eden Uysal, "Etkinlik, sektöre eleman kazandırma yönünden çok önemli. Küçük işletmelerden beş yıldızlı otellere kadar katılım var. Öğrenci arkadaşlarımıza hem bir iş kapısı oluyor hem de tecrübe paylaşımı yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." diye konuştu.

Öğrencilerin iş başvurularının da alındığı etkinlikte, katılımcı işletme sahiplerine teşekkür belgeleri verildi.

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Üniversite, Fethiye, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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