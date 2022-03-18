Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi

18.03.2022 13:36
Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi

Marmaris'te ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla koreografi hazırladı.

Marmaris'te ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla koreografi hazırladı.

Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için hazırlık yaptı.

Okuldan koşarak çıkan öğrenciler bahçeye Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı posterleri ve Türk bayrağı taşıdı.

150 öğrenci tarafından okul bahçesinde "Dur Yolcu" yazısı oluşturuldu.

Zeybek müziği eşliğinde okul bahçesinde "Dur Yolcu" pankartı taşıyan öğrencilerin koreografisi beğeni topladı.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde "Vatan dediler can verdik, bayrak dediler kan verdik" diyerek şehitleri anma etkinliği gerçekleştirdi.

Bu anlar dronla kaydedilirken, koreografinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Öğrencilerden Çanakkale koreografisi
Öğrencilerden Çanakkale koreografisi
Öğrencilerden Çanakkale koreografisi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Türküsü' ile andı Son dakika haberleri: Öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Türküsü' ile andı Öğrencilerden 'Çanakkale' klibi Öğrencilerden 'Çanakkale' klibi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'Çanakkale' koreografisi - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Mahkeme başkanı duruşmadan çekildi! Sebebi ise sözünün kesilmesi
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
14:00 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal isyan ediyor
13:55 Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
13:43 Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
13:43 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 14:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement