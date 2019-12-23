Muğla'da öğrencilerden "LÖSEV dükkanı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da öğrencilerden 'LÖSEV dükkanı' - Son Dakika

Muğla'da öğrencilerden "LÖSEV dükkanı"

6 saat önce

Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri tarafından "LÖSEV dükkanı" açtı.

Muğla'da öğrencilerden

Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri tarafından "LÖSEV dükkanı" açtı.

Öğrencilerin evlerinden getirdikleri, kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri açılan standa satışa sunuldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, her güzel fikri desteklemeye hazır olduklarını, yapılan iyi şeylerin toplumu daima ileriye taşıyacağını dile getirdi.

Öğrencilerden Sıla Keskin de etkinliğe büyük ilgi gösterildiğini, ürünlerin kısa sürede tükendiğini belirterek, "Satışlardan elde edilen gelirin tamamı LÖSEV dükkan hesap numaralarına yatırılacaktır." dedi.

Kampanyaya, öğretmen Taner Nebioğlu ve okul idaresi de destek verdi.

Köyceğiz, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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