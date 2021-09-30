Muğla'da öğrencilerin barınma sorunu çözülüyor - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapımı tamamlanan 2 bin 24 kişilik Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdunun altyapı çalışmalarında sona gelindiği ve önümüzdeki günlerde açılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, gazetecilere, yapımı tamamlanan erkek öğrenci yurdunun paket arıtma ve ileri arıtma sistemleri boru hattının döşenme işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Şebeke suyunun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanından yurtlara taşınması için terfi istasyonu ve pompa sistemlerinin yine Bakanlık tarafından yapılarak gençlerin Muğla'da barınma sorunlarının çözümü için her türlü altyapı hizmetinin üstlenildiğini belirten İlman, barınma sorunun çözüldüğünü dile getirdi.

Başvuran ve yerleşen öğrenciler hakkında da bilgi veren İlman, şöyle konuştu:

"Muğla'da, 2021-2022 eğitim öğrenim yılında yurtlarımıza ilimiz genelinde 8 bin 464 öğrenci başvuru yapmış olup bu öğrencilerden 3 bin 764'ü yurtlarımıza kesin olarak yerleştirilmiştir. Merkez ilçe Menteşe'de ise başvuran 6 bin 583 öğrencinin 2 bin 893'ü yurtlarımıza yerleştirilmiştir. 3 bin 690 öğrenci ise yedek sırası beklemektedir. Önümüzdeki günlerde açılacak 4 bin 48 kişilik yurtlarımızla birlikte Muğla'da yurt için başvuran öğrencilerin tamamı yerleşecektir. Boş kalan yurt kapasitemiz için tekrar başvurular alınacaktır."

Yurda yerleşemeyip Müdürlüğe başvuran 1492 öğrenciden 513 kişiyi yurtlara misafir öğrenci olarak yerleştirdiklerini anlatan İlman, 979 öğrenciyi de Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirdiklerini ifade etti.

Gece gündüz herhangi bir saatte gelen hiçbir talebi geri çevirmediklerini ve barınma sorununu çözdüklerini belirten İlman, yeni açılacak yurtlar ile 2022 yılında Muğla merkezde yurt kapasitesinin 10 bin 665'e yükseleceğini kaydetti.

Yurt yatırım çalışmalarının devam ettiğini anlatan İlman, "Yatağan ilçemizde 600 kişilik, Fethiye ilçemizde 1000 kişilik ve Menteşe'de 600 kişilik yurt proje çalışmalarımız devam etmektedir. Menteşe Düğerek yolu Vakıflar Bölge Müdürlüğü arazisine yurt yapımı için çalışmalar yürütülmektedir. Devletimiz Muğla'da gençlerimizin her daim yanındadır. İsteyen her gencimize yurt imkanı sağlayıncaya kadar çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.