Öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi - Son Dakika

Öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi

25.02.2021 15:25

Muğla'nın Milas ilçesinde bir öğretmen ile ailesinin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir öğretmen ile ailesinin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlknur Keskin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle, komşuları tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Keskin ile kız kardeşi ve annesi de darp raporu aldı.

İlçedeki eğitim sendikaları temsilcileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Atapark'ta yaptıkları basın açıklamasıyla olaya tepki gösterdi.

İlknur Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasının eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirten Bal, "Eğitim çalışanları olarak toplumda şiddetin kaldırılmasında yine en büyük görevin bizlere düştüğü bilinciyle işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz." dedi.

Öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi
Öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi
Öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi
Öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi

Hisarcık, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi - Son Dakika


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