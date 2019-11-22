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Muğla'da öğretmenlerden "Ben öğretmenim" klibi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan 8 müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yaptıkları besteyi seslendirerek klip haline getirdi.

Muğla'da öğretmenlerden

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan 8 müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yaptıkları besteyi seslendirerek klip haline getirdi.

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ'un Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında hazırladığı "Ben öğretmenim" bestesi, müzik öğretmenlerince seslendirdi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle hazırlanan ve çekimleri Herodot Kültür Merkezi ile okullarda yapılan klipte görev alan öğretmenler profesyonel ses sanatçılarını aratmadı.

Sosyal medyada yayımlanan klip, ilgi gördü.

Turgay Kutluğ, yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin her zaman güzel haberlerle gündeme gelmesini dilediklerini belirterek, "Ata'mıza ve tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla bu eserimizi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun." dedi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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