Muğla'da Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

2018 yılının son okul güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı. Muğla
Valisi Esengül Civelek
başkanlığında Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, ilçe kaymakamları, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri ve Yeşilay
temsilcisi katıldı.
Toplantıda Muğla genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla, okullarla yakın çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, yoğun şekilde sürdürülen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi ve öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla yapılması gerekenler ele alındı.
Toplantı, gündemi oluşturan konuların değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.