Son Dakika Haberleri: Muğla'da okul önlerinde denetim
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Muğla'da okul önlerinde denetim

1 saat önce

Muğla'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

Muğla'da okul önlerinde denetim, System.String[]

Muğla'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırıldı.

Motorize ekipler, Menteşe ilçesindeki okul önlerinde, çevrelerinde, sokak aralarında ve metruk binalarda uyuşturucu satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı denetim yaptı.

Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve vatandaşlar, uygulamalardan memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Narkotik, Polis, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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