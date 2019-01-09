Muğla'da Okul Servisi Devrildi

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü devrildi.
Bağla mevkisinde, Gürkan Çıplak'ın kullandığı 48 S 1283 plakalı ilkokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 12 öğrenci ile sürücü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen servisten çıkan öğrenciler ise bölgeye gelen başka bir servisle okullarına nakledildi.
Öte yandan bazı servis sürücüleri, buzlanan yolda gerekli önlem alınmamasına tepki gösterdi.
Servis minibüsü bulunduğu yerden kaldırıldı.