Muğla'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 öğrenci yaralandı.
M.Ü'nün kullandığı 48 M 0915 plakalı otomobil, Muğla- Denizli kara yolu Yeniköy mevkisinde N.Y. yönetimindeki 48 S 0199 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada, servisteki 3 öğrenci yaralandı.
Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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