Son Dakika Haberleri: Muğla'da Okul Servisi Kaza Yaptı: 12 Yaralı

Muğla'da Okul Servisi Kaza Yaptı: 12 Yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Muğla'da Okul Servisi Kaza Yaptı: 12 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Yerkesik Mahallesi'nde Mehmet Savan'ın kullandığı 48 S 0232 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 11 öğrenciyle sürücü yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde müdahalesi yapılan yaralılar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yücelen Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Yoldaki buzlanmadan kaynaklanmış olabileceği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Menteşe, Muğla, Güncel
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