Muğla'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

7 saat önce

Muğla'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Muğla'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı, System.String[]

Muğla'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili bilinçlendirme broşürleri hazırladıklarını, yoğun tedbir aldıklarını söyledi.

Okullarda koronavirüse karşı hafta sonları ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirten Töre, "Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları ve eğitim öğretim alanları virüse karşı dezenfekte edilecek, her türlü önlemler alınacak." dedi.

Töre, pansiyonlarda ve okul servislerinde de ayni şekilde dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını vurguladı.

Pervin Töre, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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