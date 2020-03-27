Muğla'da okullarda maske ve 3D yazıcıyla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, okullarda maske ve 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siper" üretimine başlandı.

Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nde maske, Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi, Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bahçeşehir Koleji'nde de siper maske üretimine başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eş güdüm halinde ilerleyen proje kapsamında üretilen hijyenik maskeler kurumların acil ihtiyaçlarına cevap verecek.

Okul yönetimi, öğretmenler ve personeller tarafından gönüllülük esasına göre üretilen sağlık maskeleri, görevlerine devam etmek zorunda olan kurumların acil maske ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği ekipmanlarla çok kısa sürede maske üretimine başladıklarını bildirdi.

Mesleki eğitim okullarının belirli bir donanıma sahip olduğunu ifade eden Korkmaz, "Hızlıca ilçemizde bu üretime başladık. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu hijyenik maskeye üreterek bir açığı kapatmak istiyoruz. Çalışmaya katkıda bulunan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.