Son Dakika Haberleri: Muğla'da "Okuma Ağacı" projesi
Son Dakika Güncel Muğla'da 'Okuma Ağacı' projesi

Muğla'da "Okuma Ağacı" projesi

1 saat önce

Muğla'da başlatılan "Okuma Ağacı" projesi kapsamında, il genelinde belirlenen okullara, her biri 76 kitaptan oluşan kitap seti ücretsiz dağıtılıyor.

Muğla'da

Muğla'da başlatılan "Okuma Ağacı" projesi kapsamında, il genelinde belirlenen okullara, her biri 76 kitaptan oluşan kitap seti ücretsiz dağıtılıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Vakıf K12 iş birliği ile yürütülen ve Türk Eğitim Vakfının (TEV) desteklediği "Okuma Ağacı" projesi kapsamında hazırlanan kitapların öğrencilere dağıtımı başladı.

Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde 13 öğretmenin nezaretinde dağıtımına başlanan kitaplar, ilk olarak 168 öğrencinin eğitim gördüğü Turgut İlkokuluna ulaştırıldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 240 bin kitabın 3 bin 400 öğrenciye dağıtılacağını bildirdi.

Töre, "Hedefimiz çocuklara okulu ve okumayı sevdirmek. Okulu ve okumayı sevdirdiğimiz çocukların hayata bakışı değişecektir. Yaşam boyu okumanın anlamını ve kendilerine ne kattığının farkında olarak eğitim yaşamlarına devam edeceklerdir." diye konuştu.

Proje koordinatörü Buket Ballıel Ünal da proje sonunda, açılan dijital sisteme kendi yazdıkları hikayeleri yükleyen öğrencilerden seçilecek grubun Anıtkabir gezisiyle ödüllendirileceğini duyurdu.

Vakıf K12 kurucusu Kerim Gürçay ise eğitim alanında faaliyet gösteren vakıflarının, öğrenim tasarımı ve öğrenim içerikleri ürettiğini belirtti.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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