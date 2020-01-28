Muğla'da olası afette toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Muğla'da olası bir afet durumunda il genelinde vatandaşların toplanabileceği en az 215 nokta belirledi. Yaşanabilecek afetlere karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından haberleşmenin kesilmesi durumunda 13 ilçede haberleşmeyi sağlamak için uydu telefon sistemini kurdu.



Muğla genelinde birçok noktada olası bir depreme karşı önlemlerini almaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Afet Koordinasyon Merkezi ile birlikte yürütülen çalışmalarla bu güne kadar 215 toplanma noktası belirlenirken, bu noktaların arttırılması planlanıyor.



Haberleşme kesintilerine karşı tüm İlçelerde uydu telefonu



Olası bir depremde haberleşme ağının kesilmesine karşı tüm ilçelere, AKOM ve Başkanlık Binalarına uydu telefonları yerleştirildi. Böylelikle deprem sırasında kesintisiz haberleşme sağlanarak koordinasyon kopukluğunun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi envanterine deprem anında müdahale edebilmek için yeraltı sismik dinleme ve görüntüleme cihazı da eklendi.



Büyükşehirden tüm ilçelere lojistik destek



Bu önlemlerin yanı sıra tüm ilçelere lojistik destek sağlayan Muğla Büyükşehir belediyesi her ilçeye yeteri kadar, projektör, el feneri, jeneratör ve onlarca farklı lojistik destek malzemesi bulunduruyor. Ayrıca Menteşe, Milas, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde bulunan itfaiye amirliklerine AFAD tarafından deprem anında kullanılacak malzemelerin bulunduğu deprem konteynırı da yerleştirildi. - MUĞLA