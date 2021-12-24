Muğla'da öldürülen kadın memleketinde defnedildi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Derya Gül'ün (36) cenazesi, yakınları tarafından Muğla'dan alınarak, Kayseri'ye getirildi.
Gül için Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi, Argıncık Mezarlığı'nda defnedildi.
OLAY
Muğla'da Sahabe Semi Sayın (40), 22 Aralık'ta Karaçulha Mahallesi'nde, tartıştığı 2 çocuk annesi eski kız arkadaşı Derya Gül'ü evinin önünde tabancayla vurarak öldürmüştü.
Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Sayın, yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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