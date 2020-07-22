Muğla'da öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedilecek - Son Dakika

İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen, Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumundan alan yakınları, Hizan'a hareket etti.

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