Muğla'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu
59 dakika önce
Muğla'da sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Muğla
'da sahilde ölü caretta caretta bulundu. Marmaris
Uzunyalı sahil bölgesinde gezenler, deniz yüzeyinde bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.
Dalgaların etkisiyle karaya yaklaşan yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 30 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı kıyıya doğru çeken vatandaşlar daha sonra durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Sırt kısmında yara olduğu ve ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapılacağı belirtilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) gelen ekiplere teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:56 Kaynak: AA
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