Son Dakika Haberleri: Muğla'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

Muğla'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

59 dakika önce

Muğla'da sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Muğla'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu, System.String[]
Muğla'da sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Marmaris Uzunyalı sahil bölgesinde gezenler, deniz yüzeyinde bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti.


Dalgaların etkisiyle karaya yaklaşan yaklaşık 80 santimetre boyunda ve 30 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı kıyıya doğru çeken vatandaşlar daha sonra durumu belediye ekiplerine bildirdi.


Sırt kısmında yara olduğu ve ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapılacağı belirtilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) gelen ekiplere teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:56 Kaynak: AA

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