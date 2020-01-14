Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika

Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ölü caretta caretta bulundu.

Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ölü caretta caretta bulundu.

Göltürkbükü Mahallesi sahilinde bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi.

Merkezin talebi üzerine olay yerine AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeden alınan caretta carettanın ölüm nedeninin belirlenmesi için Dalyan Mahallesi'ndeki DEKAMER merkezine götürüleceği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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