Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika

Muğla'da ölü caretta caretta sahile vurdu
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde gezenler, bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti.
Bir süre önce öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasının belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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