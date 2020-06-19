Muğla'da, organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika

Muğla'da, organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
Muğla'da, organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı MUĞLA'da, 'küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel istismarı' ve 'çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde içirilmesi ve teşvik edilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülen 27 kişilik suç şebekesine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Muğla'da, organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
MUĞLA'da, 'küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel istismarı' ve 'çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde içirilmesi ve teşvik edilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülen 27 kişilik suç şebekesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Muğla'da, 8 ay önce 'küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel istismarı' ve 'çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde içirilmesi ve teşvik edilmesi' suçlarının işlediği gerekçesiyle organize suç örgütü üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında S.Ü. (14), İ.Ö. (12) ve İ.B.'nin (13) ifadesine başvuruldu. İfadelerinin ardından, kız çocuklarına şüphelilerin fotoğrafları teşhis ettirildi. Ayrıca telefon incelemeleri, araştırma ve soruşturmalar sonucunda 27 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman'da yaşadıkları belirlenen organize suç örgütünün 15 şüphelisini eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı.
Öte yandan, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheli ve il dışında yaşadıkları belirlenen 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:17 Kaynak: DHA
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