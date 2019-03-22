Muğla'da Örgütü Canlandırmaya Çalışan Fetö Şüphelilerine Gözaltı
1 saat önce
MUĞLA'da, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan, sonrasında mahkemece serbest bırakılan 4 zanlı, örgütü tekrar canlandırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
MUĞLA'da, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan, sonrasında mahkemece serbest bırakılan 4 zanlı, örgütü tekrar canlandırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY'den tutuklanan 5 kişinin, ilk mahkemede serbest bırakıldıktan sonra, örgütü tekrar yapılandırma ve aktif hale getirmek için faaliyetler yürüttüğünü belirledi. Bu sabah şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Şüphelilerden M.Ş., M.B., İ.K. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin halen arandığı belirtildi. Yapılan aramalarda ise 12 bin 600 ABD
doları, 8 bin 300 lira ve çeşitli elektronik aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:09 Kaynak: DHA
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