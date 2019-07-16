Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman ekipleri yangından yangına koşuyor
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Muğla'da orman ekipleri yangından yangına koşuyor

22 dakika önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını kısa sürede kontrol altına alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gündoğan'dan gelen eni ihbar üzerine Bodrum'a yöneldi.

Muğla'da orman ekipleri yangından yangına koşuyor, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını kısa sürede kontrol altına alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gündoğan'dan gelen eni ihbar üzerine Bodrum'a yöneldi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milas İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bodrum'un Mumcular Gökpınar Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 gibi başlayan yangın itfaiye ve orman birimlerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede çalışmalar devam ederken, Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesinde başlayan orman yangını ihbarını alan ekipler, bölgeye sevk edildi. - MUĞLA
Bodrum, Milas, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
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