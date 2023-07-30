Muğla'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı

31.07.2023 00:33

Muğla Valiliği, Milas'ın Akbelen ormanında Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların tamamlandığını ve bölgede çalışma izni verilen şirketin 130 bin fidan dikeceğini açıkladı. Ayrıca, maden sahalarının rehabilite edileceği ve 130 bin fidanın dikileceği süreçte jandarma ve polise yapılan saldırılara karşı adli ve idari çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Muğla Valiliği, Milas'ın Akbelen ormanında Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların tamamlandığı ve bölgede çalışma izni verilen şirket tarafından 130 bin fidan dikeceği ifade etti.7 gün süren eylemlerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası 40 kişi gözaltına alındı. 2 jandarma açığa alındı.

"İŞLETME İZNİ VERİLDİ"

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Milas'ta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda, Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği kaydedildi.

Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların bugün itibariyle sona erdiği belirtilen açıklamada, "Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir. Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz" denildi.

Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi

40 GÖZALTI VAR, 2 JANDARMA AÇIĞA ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre 40 kişi gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına göre Mahmut Tanal'a tartışma yaşayarak görev yerini terk eden jandarmalar açığa alındı. Tanal hakkında ise jandarmalara karşı söylemleri için suç duyurusunda bulunuldu.

Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi! İşte protestolardan geriye kalan fotoğraflar

İşte eylemlerden geri kalan fotoğraflar:

Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
88 yaşındaki bir kadın ağaca sarılarak protestolara katıldı
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Muğla Valiliği: Akbelen'de kesim işlemleri sona erdi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı - Son Dakika
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