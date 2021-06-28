Üye Girişi
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI - Son Dakika

MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI

28.06.2021 15:56

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında şehit düşen geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (35), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangında şehit düşen geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (35), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris- İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre enerji nakil hatlarında kıvılcımla yangın başladı. Muğla ve çevre kentlerden gelen birçok ekip, yangına müdahale etti. Yangına müdahale eden geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32), alevlerin arasında kalarak öldü.

Şehit düşen Hasdemir için Köyceğiz Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Öncesinde ise, Türk bayrağına sarılı tabutu evine götürüldü. Evinden helallik alınması sonrası camiye getirilen yangın şehidi için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehidin babası Görkem Hasdemir'e, Kuran ve Türk bayrağı hediye etti. Öte yandan törende Vali Orhan Tavlı, Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de yer aldı. Hasdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi.

Söndürme çalışmalarında şehit düşen Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale Ekibinde görev yaptığı ve yangına ilk müdahalede bulunan ekip arasında yer aldığı belirtildi. Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı öğrenildi. Ayşegül Gümüş Hasdemir'le 8 yıllık evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor.

MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI
MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI

Marmaris, İçmeler, Şehit, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde 17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti 17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı! Dolandırıcılar 10 bin lirayla kaçtı 17:29 Ucuz diye aldığı külçe altın sahte çıktı! Dolandırıcılar 10 bin lirayla kaçtı
Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim 17:17 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize 17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize Üvey annesini bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran ifade: 1 yıldır planlıyordum 16:56 Üvey annesini bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran ifade: 1 yıldır planlıyordum
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 16:17 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok 16:09 Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok

Son Dakika Haberleri
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:40 Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:33 İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:17 Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
16:32 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı         
17:47
Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor         
17:34
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi         
17:31
"Koronalıyım" diyerek polise tükürmüştü! Emekli astsubayın tüm cezaları ertelendi         
17:20
Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu Aşklarında yeni bir yola girdiler! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nikah masasına oturdu         
17:14
Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı         
17:09
6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme uzatmıştı! Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek kulüpten ayrıldı         
16:33
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!         
16:00
Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor         
15:59
Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu         
15:36
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 17:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA'DA ORMAN ŞEHİDİ TÖRENLE UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement