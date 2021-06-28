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Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)

28.06.2021 16:58
Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2), System.String[]

'KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUM'Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'i yakınları anlattı.

'KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUM'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'i yakınları anlattı. Görkem Hasdemir'in kayınpederi Bayram Gümüş (61), "Beklenmedik anda başımıza böyle bir olay geldi. Hiç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Kızımla 8 yıldır evliydiler. Damadımla gurur duyuyorum. Alevlerle asker gibi savaşmış, kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

'KARINCAYI DAHİ İNCİTMEYE KORKAN BİR İNSANDI'Görkem Hasdemir'in eniştesi Ersan Üner (58) ise, "Bize ziyarete gelindiğinde, 'Mesleğin var neden orman işinde çalışıyorsun?' dedim. 'Türkiye'nin ciğerlerini korumak bizim için vatanı korumaktır. Nasıl askerimiz, polisimiz, jandarmamız bu ülkeyi savunuyorsa biz de Türkiye'nin ciğerlerini koruyoruz. Arkadaşlarla yemin ettik. Ormanlarımız her yandığında sanki evladımız ölmüş gibi ağlıyoruz' dedi. Karıncayı dahi incitmeye korkan bir insandı. Allah şehitlik mertebesini nasip etmiş. Söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Allah geride kalanlara güç kuvvet versin. Arkadaşları canla başla mücadele etmiş. Ateş onu çember içine almış, şehit olmuş. Mekanı cennet olur inşallah" diye konuştu.'KÖYCEĞİZ HALKI OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜZ'Görkem'in çok iyi niyetli bir insan olduğunu ve çok üzgün olduklarını dile getiren Nuri Örnek (67), "İyi bir ailenin çocuğuydu. Çok iyi yürekli bir evladımızdı. Akla gelmeyen başa geliyor. Herkes çok üzgün. Köyceğiz halkı olarak çok üzgünüz. Allah geride kalanlara sabır versin. Çalışkan bir çocuktu. Hem babası hem kayınpederi tanınmış aileler ama Görkem kendi isteğiyle bu işi yapmak istiyordu. Mücadeleci bir çocuktu" ifadelerini kullandı.'HERKES TARAFINDAN SEVİLEN BİRİYDİ'Uzun yılladır hem Görkem Hasdemir'i hem de ailesini tanıdığını ifade eden Nurettin Urgancı (50) ise "Görkem cıvıl cıvıl bir çocuktu. Çevresine ışık saçıyordu. Büyükle büyük küçükle küçük olurdu. Acı bir olay yaşadık. Geride iki tane evladı, eşi ve sevenleri kaldı. Başımız sağ olsun. Kayınpederi benim ev sahibimdi. Görkem de onun kızıyla evliydi. Ben kimseye zararı olduğunu görmedim. Herkes tarafından sevilen biriydi. Hudutta asker bekliyor, iç güvenlikte polis var. Ormanları koruyan ormancılarımız var herkes vatanımızın birliğini beraberliğini korumak için bir şeyler yapıyor. Bir ağaç bizim geleceğimiz o bir ağaç yanmasın diye ormanda mücadele ediyorlar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, her şey vatanımız için" dedi.

Eda Ebru NANECİ/ MUĞLA,


Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)
Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)
Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)
Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)

Marmaris, Asker, Şehit, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika


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