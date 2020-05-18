Muğla'da orman yangın söndürme ekipleri teyakkuzda - Son Dakika

MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü'nde aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler teyakkuza geçirildi.

Muğla'da temmuz ve ağustos aylarında yaşanması gereken meteorolojik durumun mayıs ayında yaşanması orman yangını riskini de beraberinde getirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan ekipler teyakkuz haline geçirildi. Arazöz ve yangın söndürme ekipleri 24 saat usulü görev başında beklerken, ilk müdahale araçları kritik noktalarda devriye görevi yapıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, aniden artan aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları konusunda teyakkuz haline geçtiklerini belirtip, "Uzun yılların sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir mayıs ayı yaşıyoruz. Aniden gelen aşırı sıcaklar bölgemizde orman yangını riskini de beraberinde getirdi. Normal şartlarda temmuz ve ağustos aylarında yaşamamız gereken meteorolojik verileri mayıs ayı ortasında yaşadık. Genel Müdürlüğümüz ve meteorolojinin uyarısı ile 15 Mayıs Cuma gününden itibaren 20 Mayıs Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde ve 40 dereceyi bulacağı için alarm verdik. Ekiplerimizi teyakkuz haline geçirdik. Arazöz ve yangın söndürme ekiplerimiz teyakkuz halinde hazır bekliyor. Dozer ve iş makineleri olası bir durum için hazır hale getirildi. Yangın gözetleme kulelerimiz yarım saatte bir çevrim bilgisi geçiyor. İlk müdahale araçlarımız kritik noktalarda konuşlanarak devriye görevi yapıyor. Marmaris ve Fethiye 'de iki yangın söndürme helikopteri hazır olarak bekliyor" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanının orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olduğuna dikkat çeken Müdür Yaprak, "Normal şartlarda mayıs ayında orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplerimiz göreve başlar ve iş başı eğitimlerini yaptırırız. 1 Haziran itibariyle de tüm ekiplerimiz orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olarak bölgelerinde konuşlanmış olurlardı. Bu yıl ekstrem bir dönem yaşandı. Ancak bu meteorolojik veriler çarşamba ve perşembe gününden sonra normale dönüyor. Müdürlüğümüzde şu ana kadar 56 orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 21 hektar ormanlık alan zarar gördü" diye konuştu.