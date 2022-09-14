MUĞLA'DA ORMAN YANGINI(1) - Son Dakika
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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI(1)

14.09.2022 03:16
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI(1)

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangın, saat 01.50 sıralarında Gökova Mahallesi çöplüğüne yakın bir noktada ormanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangına müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Gökova, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA ORMAN YANGINI(1) - Son Dakika

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