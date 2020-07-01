Muğla'da orman yangını - Son Dakika

Muğla'da orman yangını

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Seydikemer'in kırsal Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkiindeki ormanlık alandan, bugün saat 13.10 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait  2 helikopterler ve 10 arazöz, 4 su tankeri  2 ilk müdahel aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın bir bölgede başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Seydikemer, Karadere, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da orman yangını - Son Dakika

Son Dakika

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