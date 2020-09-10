Muğla'da orman yangını - Son Dakika

Muğla'da orman yangını

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, Kavaklıdere'nin Ortaköy Mahallesi Harmanbeli mevkindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 3 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Aykut KURT/ MUĞLA, (DHA)-