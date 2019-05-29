Muğla'da orman yangını
24 dakika önce
MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:22 Kaynak: DHA
MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Menteşe
ilçesinin Şenyayla Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları da çalışmalara destek verdi.
Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangının büyümesinde rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği de kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.
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