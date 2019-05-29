Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

24 dakika önce

MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Menteşe ilçesinin Şenyayla Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak, helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları da çalışmalara destek verdi.
Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangının büyümesinde rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği de kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:22 Kaynak: DHA
İtfaiye, Menteşe, Muğla, Güncel
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