Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı.

Muğla'da orman yangını, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı.
Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 3 helikopter, 19 arazöz, 100 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:11 Kaynak: AA
Menteşe, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köylüler, ev, ahır ve samanlığın yanışını üzüntüyle izledi Bodrum koylarını mesken tutan beyaz fok görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu 19 yaşındaki gencin feci sonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:25:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]