Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:11 Kaynak: AA
Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 3 helikopter, 19 arazöz, 100 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
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