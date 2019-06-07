Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopterle havadan, 16 arazöz ve 50 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.
Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Milas, Muğla, Güncel
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