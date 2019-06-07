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Muğla'da orman yangını

29 dakika önce

Muğla'da öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.

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Muğla'da öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.

Milas Sarıçay şefliğine bağlı Kayabaşı mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını bölgenin sarp olması nedeniyle havadan helikopter ile müdahale sonucu 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangına 9 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve 160 personel katıldı.

Arazinin sarp olması nedeniyle yer ekiplerinin müdahalesi zorlukla yapılırken, havadan 9 helikopter 3 saat boyunca Milas Akgedik Barajından taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Dik ve sarp bir alanda başlayan orman yangını 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınında 2 hektar kızılçam koru ormanının yandığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladılar. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Kayabaşı, Milas, Muğla, 3. Sayfa
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