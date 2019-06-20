Muğla'da orman yangını
23 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:10 Kaynak: AA
'nın Marmaris
ilçesinde orman yangını çıktı.Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterin yanı sıra arazöz, iş makinesi ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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