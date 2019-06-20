Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

23 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterin yanı sıra arazöz, iş makinesi ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:10 Kaynak: AA
Marmaris, Muğla, Güncel
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