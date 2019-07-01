Muğla'da orman yangını
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:20 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Karacahisar
Mahallesi Ulupınar
mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 4 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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