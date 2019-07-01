Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Karacahisar Mahallesi Ulupınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 4 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:20 Kaynak: AA
Karacahisar, Milas, Muğla, Güncel
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