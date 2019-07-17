Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

2 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.
Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 4 helikopter, 7 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Köyceğiz, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:47 Kaynak: AA
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